تحديد موعد امتحانات نصف السنة

2021/01/05 | 09:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التربية، الثلاثاء، موعد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي، فيما اشارت الى انها تدرس مقترحاً لزيادة ايام الدوام في المدارس الى يومين او ثلاثة اسبوعيا لكل مرحلة.

وقال الوكيل الاداري للوزارة فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية ان “الوزارة عقدت اجتماعات موسعة مع المختصين بالشأن التربوي من هيئة الرأي والمديرية العامة للامتحانات والتقويم والمديريات المعنية، لمناقشة زيادة أوقات الدوام إلى اكثر من يوم واحد، لتصبح يومين او ثلاثة لكل مرحلة اسبوعيا”، مبيناً ان “المقترح يشمل مرحلتي الابتدائية والثانوية”.

وأوضح القيسي ان “المقترح بني على اساس نجاح القرار الخاص بيوم واحد لكل مرحلة ونجاح تطبيق الاجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا منذ بدء الدوام للعام الدراسي الحالي، علاوة على نجاح تجربة المنصة الالكترونية”، مشيرا الى ان “المقترح يروم تطوير آلية الدوام في المدرسة مع الحفاظ على تطبيقها بشكل اكثر تشددا”.

وفي شأن آخر، اكد انه “تم وضع الموعد الاولي لامتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي (2020 ــ 2021)، التي من المؤمل ان تبدأ بعد منتصف شهر شباط المقبل”، كاشفا عن “اجراءات صحية وادارية خاصة بأداء الامتحانات في ظل الجائحة”.

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