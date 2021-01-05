بعد 28 عاما في السجن ظلما.. تعويض أميركي بمبلغ طائل من المال

2021/01/05 | 09:35 - المصدر: NRT عربية

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خروج أميركي سجن ظلما من السجن

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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قررت مدينة فيلادلفيا الأميركية تعويض رجل قضى في السجن 28 عاما إثر إدانته بجريمة قتل لم يرتكبها، بمبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار.

وبحسب موقع "فيلادلفيا إنكوايرر" فان المدينة وافقت على دفع 9,8 مليون دولار لـ "تشيستر هولمان" الذي تمت تبرئته بعد أن قضى نحو ثلاثة عقود في السجن بسبب جريمة قتل لم يرتكبها، حيث اعتبرت هذا المبلغ يتم دفعه في واحدة من أكبر تسويات الإدانة الخاطئة في تاريخ فيلاديلفيا.

وأضاف ان " هولمان كان يبلغ من العمر 21 عاما، عندما وجهت إليه في عام 1991 تهمة قتل طالب في عملية سطو فاشلة بمدينة فيلادلفيا، وكان يعمل في ذلك الوقت سائقا ولم يكن لديه أي سجل إجرامي".

وأشار إلى انه "لم يتم اكتشاف أي دليل مادي يدينه بإطلاق النار على تاي جونغ هو، الطالب في جامعة بنسلفانيا."

وفي عام 2018 وافقت وحدة "نزاهة الإدانة" التابعة للنائب العام لاري كراسنر على مراجعة قضيته، وفي النهاية خلصت إلى أنه من شبه المستحيل أن يكون قد نفذ عملية القتل، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه في 2019، بعد أن بلغ من العمر 49 عاما.

ر.إ

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