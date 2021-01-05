وثيقة جديدة تثير التساؤل.. هل قتلت الأدوية المحظورة مارادونا؟

2021/01/05 | 09:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد مرور أسابيع على وفاته، ظهرت وثيقة جديد تثير المزيد من التساؤلات حول رحيل أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، الذي يعد على نطاق واسع أفضل لاعب في التاريخ.

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