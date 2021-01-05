هل سيتم استقطاع رواتب كانون الثاني؟

2021/01/05 | 09:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..نفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني، مشيرة الى أن الرواتب ستوزع وفق آلية 1 /12.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، انه «لا يحق للحكومة بأي شكل من الأشكال تطبيق الاستقطاعات التي وضعتها في موازنة 2021 إلا بعد التصديق عليها من قبل البرلمان».واضاف كوجر، أن «رواتب كانون الثاني ستوزع وفق آلية 1 / 12 كما حصل في رواتب الاشهر الماضية لحين إقرار الموازنة»، مبينا ان «اللجنة المالية بمجرد ان تتسلم الموازنة ستكثف من اجتماعاتها لحين إقرارها».ولفت الى ان «البرلمان سيدخل في عطلته التشريعية الشهر المقبل، ولكنه قد يذهب باتجاه عقد جلسة طارئة لاقرار الموازنة»، مشيرا الى ان «اللجنة تحتاج إلى 20 يوما لاكمالها».



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