الطائي: البرلمان لم يتخذ قراراً بشأن فشل الحكومة والامر متروك للشعب

2021/01/05 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين المحلل السياسي صباح الطائي، ان البرلمان مازال يلقي التصريحات فقط بشأن فشل الحكومة، لافتا الى ان عدم اتخاذ المجلس التشريعي أي قرار اتجاه الحكومة سيقود الشعب الى اقتلاع كل الطبقة السياسية الحاكمة.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة الحالية مازالت تلقي شعاراتها وتحصل على المديح من داخل كابينتها من دون ان يلمس المواطن أي تغيير جوهري في حياته اليومية، بل اتخذت إجراءات زادت من معاناة الشعب”.

وأضاف ان “البرلمان مازال يلقي بالتصريحات فقط من دون ان يتخذ أي قرار من شأنه محاسبة الحكومة وتغيير قراراتها خاصة مايتعلق بمعاش المواطن والموظف والازمة المالية”.

وبين ان “استمرار مماطلة البرلمان وتمادي الحكومة على مقدرات المواطن، ستدفع كلها باتجاه انفجار الشعب واقتلاع الطبقة السياسية الحاكمة للبلد، خاصة مع زيادة عدد الأحزاب ومحاولة الجميع تقاسم الإيرادات وسط حالة من الفقر الشديد التي يعيشها المواطن”.



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