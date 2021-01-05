2021/01/05 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#اشرف_عتريس اناعينى شافت ساعة رملية .تنام تقوم ترتد ممليةولقيتها ح تعيش عمر طال أو قصروح تنكسر..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رباعيات جاهين النادرة جدا - اشرف عتريس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#اشرف_عتريس اناعينى شافت ساعة رملية .تنام تقوم ترتد ممليةولقيتها ح تعيش عمر طال أو قصروح تنكسر..
تشبه تمام لياعجبى!●-;-اسكت على أمريكا واللى أصابهافى ثلاثة م الرواد أعز شبابهاقال لى باخاف من خنجرى وأنا شايلهدى القوة يا ما بتجنى على أصحابهاعجبى!●-;-الصيف روايحه يا جدع هلتمن بعد م الناس م الشتا ملتوالناس دى يا ما اتلهفت ع الشتاوما جاش..
لحد ما نصفها اتدل ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رباعيات جاهين النادرة جدا - اشرف عتريس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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