2021/01/05 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس اناعينى شافت ساعة رملية .تنام تقوم ترتد ممليةولقيتها ح تعيش عمر طال أو قصروح تنكسر..



تشبه تمام لياعجبى!●-;-اسكت على أمريكا واللى أصابهافى ثلاثة م الرواد أعز شبابهاقال لى باخاف من خنجرى وأنا شايلهدى القوة يا ما بتجنى على أصحابهاعجبى!●-;-الصيف روايحه يا جدع هلتمن بعد م الناس م الشتا ملتوالناس دى يا ما اتلهفت ع الشتاوما جاش..



لحد ما نصفها اتدل ......





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