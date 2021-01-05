عشر سنوات على الثورات في العالم العربي - فابيو بوسكو

2021/01/05 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فابيو_بوسكو في غضون أيام قليلة، انتشرت المظاهرات في كافة أنحاء البلاد، بما فيها العاصمة تونس، للمطالبة بإنهاء نظام بن علي الديكتاتوري، الذي أطيح به في 14 كانون الثاني 2011.في 25 كانون الثاني 2011، سيطر العمال والشباب المصريون على ميدان التحرير الشهير الآن في القاهرة.



شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” اقترن بالمطالبة بـ “الخبز، والحرية، والعدلة الاجتماعية”.



وفي 11 شباط 2011 أزيح الدكتاتور حسني مبارك عن ا ......





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