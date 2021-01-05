“المونريل”… “سكة حديد معلقة” ستربط بين محافظتين عراقيين قريباً

2021/01/05 | 09:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت وزارة النقل عن مشروع لمد خط سكة حديد (المونريل) المعلق من الطراز الحديث لربط محافظتي (كربلاء ـ النجف).

وقال مدير الشركة العامة لسكك حديد العراق طالب جواد كاظم الحسيني، ان الشركة تعمل جاهدة لتنويع وارداتها والنهوض بواقعها الخدمي من خلال صيانة خطوط السكك الفرعية لزيادة حجم نقل البضائع والمسافرين، وتأهيل الاحواض النفطية والقطارات وزجها في الخدمة، ونقل اعداد كبيرة من الاحواض والمواد من أماكن التحميل إلى مستودعات التفريغ عبر الموانئ العراقية والمحافظات لدعم الاقتصاد الوطني، إذ تم نقل 4743 حوضا من مادة زيت الغاز بين مصفى الشعيبة في البصرة ومستودعات نفط الحلة خلال العام الماضي عبر الاحواض التخصصية.

واشار الى انه سيتم عرض عدد من المشاريع خلال العام الحالي فرصاً استثمارية لشركات رصينة، وتفعيل التشغيل المشترك بالشاحنات والقاطرات.

واضاف انه تم التعاون مع شركة كندية لدراسة مشاريع خطوط السكك الاستثمارية والمستقبلية، وانشاء خط سكة حديد (المونريل) المعلق من الطراز الحديث الذي يعد وسيلة نقل جماعية باعداد كبيرة متطورة وسريعة وصديقة للبيئة لمواكبة التطور السككي الحاصل في الدول المجاورة، يربط بين (كربلاء ـ النجف) ويساعد على تخفيف الاختناقات المرورية.

ولفت الحسيني الى تسليم الاوليات المتعلقة بمواقع الجسور المتضررة للجهات المنفذة في محافظة الانبار الواقعة ضمن خط سكة حديد (بغداد ـ القائم ـ عكاشات) بغية تأهيلها، فضلا عن بناء 5 جسور رئيسة للسكك وقنطرتين حديديتين تضررتا بالعمليات الارهابية بهدف تسيير قطارات المسافرين والبضائع وتقديم خدمات السكك الحديد لأهالي تلك المناطق.

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