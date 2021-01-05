تحدث عن نسخة حكومية.. مستشار الكاظمي يؤكد توجه رئاسة الجمهورية وكتل سياسية لطلب تعديل قانون الانتخابات

2021/01/05 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، قرب توفير 55 ألف جهاز الكتروني يدخل في إجراء الانتخابات المقبلة، فيما كشف عن وجود مقترحات لتعديل قانون الانتخابات.

وقال الهنداوي، في تصريح صحفي، إن "مفوضية الانتخابات ستوفر قرابة (55) ألف جهاز الالكتروني في الانتخابات المقبلة مع وجود أجهزة احتياطية لتدارك أي مشكلة فنية"، لافتاً إلى أن "هناك عدة مقترحات مقدمة من جهات سياسية متعددة لتعديل قانون الانتخابات".

وأضاف، أن "الحكومة شكلت عدة لجان لدعم عمل وجهود المفوضية منها اللجنة الأمنية لتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، ولجنة خاصة لدعم عملية تسجيل الناخبين بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال وجود فرق أمنية لحماية الفرق الجوالة".

وأوضح الهنداوي أن "من ضمن الجهود الحكومية الداعمة للعملية الانتخابية هي توفير المخازن الخاصة في عموم المحافظات العراقية التي تحتاجها المفوضية لوضع مستلزماتها وممتلكاتها وصناديق الانتخابات وكل الأشياء التي تخص الاقتراع".

وأشار إلى أن "مفوضية الانتخابات ترجح تسجيل وتحديث سجلات أكثر من 90% من الناخبين المتبقين من دون بطاقات بايومترية خلال الفترة القادمة"، مشددا على "ضرورة وجود خطة طوارئ لمتابعة وتحديث كل المتبقين من الناخبين".

وأكد مستشار الكاظمي إلى "تمديد مفوضية الانتخابات عملية تحديث سجل الناخبين إلى مدة جديدة، لإفساح المجال أمام كل الناخبين لتحديث سجلاتهم"، مضيفا أن "مفوضية الانتخابات تعاقدت مع شركة اسبانية، وأخرى كورية جنوبية لتوفير الأجهزة الالكترونية التي تحتاجها في يوم الاقتراع".

وتابع الهنداوي أن "أولويات الحكومة هي إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة في حزيران المقبل"، موضحا أنه "من بين الجهات التي اقترحت تعديل قانون الانتخابات هي رئاسة الجمهورية وكتل برلمانية".

وأكمل، أن "الحكومة لديها مشروع قانون انتخابات كامل فيه الملاحظات والاقتراحات على قانون الانتخابات إلا أنها لم تقدمه حتى هذه اللحظة".

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