رغم الاغلاق العام .. تواصل المسابقات الرياضية في انكلترا

2021/01/05 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الاتحاد الانكليزي بكرة القدم ان : الدوري الممتاز لكرة القدم سيتواصل رغم عودة البلاد إلى حالة الإغلاق التام الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الاثنين.وقال على موقعه الالكتروني في تويتر : تسمح قائمة الاستثناءات التي نشرتها الحكومة البريطانية لرياضيي النخبة بالتدريب والمنافسة.وقبيل الإعلان الحكومي، أكدت رابطة الدوري أنه : ليست لديها خطط لتعليق الموسم، وهو ما يطالب به بعض اللاعبين في أعقاب تأجيل مباريات جراء إصابات بفيروس كورونا المستجد داخل الأندية.وأعلن جونسون، مساء الاثنين، العودة إلى الإغلاق في كامل البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المتحور الأسرع انتقالاً.وقال في خطاب نقله التلفزيون أن الإغلاق الجديد الصارم على غرار ذلك الذي تم فرضه في الربيع الماضي، يلحظ اقفال المدارس على أن يستمر حتى منتصف شباط المقبل إذا سمحت الظروف بذلك.وفي اسكتلندا، التي أعلنت رئيسة الوزراء نيكولا ستورغون الاثنين إغلاقاً كاملاً طوال الشهر الحالي، ستكون الرياضة متواصلة أيضاً بعد ضمها إلى قائمة الاستثناءات./انتهى3

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