صفاء بندر: لن نصوت على مشروع الموازنة إلا بعد ان تكون البصرة قد أطمأنت على حقوقها

2021/01/05 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة /نينا / اكدت النائب عن محافظة البصرة صفاء مسلم بندر ان استحقاقات البصرة المالية من موازنة 2021 ظالمة وغير منصفة ولا تتلاءم مع إنتاجها النفطي الذي يقدر بأكثر من 80% .وقالت بندر في بيان " مرة اخرى يُجار على البصرة في ابسط استحقاقاتها وتوضع في مرتبة ليست من استحقاقها بالنسبة للمحافظات الكبرى وتسلب حقوقها بأسلوب استفزازي لا ينم إلا عن استهانة بأهلها.بعد التخصيصات المالية المزمع التصويت عليها بقانون الموازنة .واضافت" أعطيت كردستان ما يقارب الـ (11 ترليون) وبغداد (3.2 ترليون) و ذي قار (1.3 ترليون) اما البصرة فقد تكرموا عليها بـ (1 ترليون) وكأن ما يخصص لها من استحقاقات هو منة من الحكومة التي تريد ان تجعل من البصرة صنبوراً يصب بمن اُترِعَ من خيراتها"وتابعت نحن من موقع الامانة التي حملنا بها من قبل ابناء شعبنا في البصرة نرفض رفضاً قاطعاً كل ما يمس حقوقهم ونؤكد رفضنا لهذه الشكلية من الموازنة التي أسست بالطريقة الاستهجانية والصورة التي لا تفسر الا لمأرب انتخابية تريد ان تسحق الجنوب لتحظى بمكتب القرار بأوامر خارجية .واكدت بندر اننا لن نصوت على مشروع الموازنة إلا بعد ان تكون البصرة قد أطمأنت على حقوقها فهي اليوم مدينة العطاء وسلة البلد ونافذة العراق ودرع السواتر وخزانة الثقافة وشلال الشهداء ولايمكن لنا خذلانها بحقوقها ./ انتهى

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