الذهب يهبط في ظل تعافي الدولار، والأنظار تتحول إلى انتخابات جورجيا

2021/01/05 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغداد

نزلت أسعار الذهب الثلاثاء بعد أن بلغت أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، في الوقت الذي تعافى فيه الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في عدة سنوات قبيل انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا ستحدد المسار المستقبلي للتحفيز المالي في أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى أكثر من 1939 دولار الأونصة خلال الجلسة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1945 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1944 دولار.

وقفز المعدن الأصفر ما يصل إلى أكثر من 2 % أمس الاثنين بعد أن نزل الدولار لأدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2018، لكن العملة الأمريكية تعافت منذ ذلك الحين.

وستحدد انتخابات الإعادة المزدوجة في جورجيا الحزب الذي سيتحكم في مجلس الشيوخ الأمريكي.



ويُنظر إلى فوز الديمقراطيين على أنه سيعزز التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 27.24 دولار، وفقد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1060.47 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2380.10 دولار.

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