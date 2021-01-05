3 تريليون و850 مليار ايراد عام 2020 من الضرائب في العراق

2021/01/05 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفصحت الهيئة العامة للضرائب الاثنين، عن الايراد المالي النهائي لسنة 2020.

وقال مدير عام الهيأة شاكر محمود الزبيدي في تصريح صحفي إن “نسبة ايراد الشهر كانون الاول لسنة 2020 بلغت أكثر ٤٣٠ مليار وهذا يعني الى ان هنالك زياده عن نفس الشهر لسنة( ٢٠١٩) حيث كانت نسبة السنة الماضيه لنفس الشهر بــ ٣٢٠ مليار”.

واضاف الزبيدي ان “الضرائب حققت ايرادات عالية قياسا للسنوات السابقة ووصل ثلاث ترليون وثمنمائة وخمسون مليار دينار نسبة الزياده عن سنة ٢٠١٩)”، مشيراً الى “الايرادات المالية بدأت تتضاعف كون ايرادات سنة ٢٠١٩ كاملة ثلاثة ترليون ومئة مليار دينار، على الرغم من الظروف الحالية غير الطبيعية استطاعت الهيأة ان تحقق زيادة ايراداتها عن السنة الماضية بنسبة ٢٥ %”.

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