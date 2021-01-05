2021/01/05 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 43 دقيقة

لا استقطاعات في رواتب الموظفين للشهر الحالي

منذ ساعتين

تحديد موعد امتحانات نصف السنة

منذ 12 ساعة

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 127 المسجلة اليوم

منذ 13 ساعة

التربية: الفحوص داخلة في الامتحانات التمهيدية والعامة بالنسبة للمراحل المنتهية

منذ 15 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”41″ المسجلة اليوم

منذ 16 ساعة

انتحار نازحة ايزيدية داخل مخيم ايسان في دهوك

منذ 19 ساعة

الصحة تسجل 595 اصابة جديدة بكورونا

منذ 20 ساعة

التربية تعلن الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 – 2021

منذ يوم واحد

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 161 المسجلة اليوم

منذ يومين

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”69″ المسجلة اليوم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الازمة النيابية تتريث بقرار زيادة عدد أيام الدوام في المدارس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الازمة النيابية تتريث بقرار زيادة عدد أيام الدوام في المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).