“اجازات عمل رسمية” من العراق لعمال اجانب: اكثر من 13 الف “موقع عمل جديد” منذ 2020

2021/01/05 | 10:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

بلغ عدد العمال الاجانب الذين منحتهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجازات عمل رسمية منذ منتصف العام الماضي وحتى الان 13 ألفا و206 عمال.

وذكر مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض، ان عدد العمال المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بلغ 71 ألفا و763 عاملا محليا في بغداد ومحافظات البلاد كافة، منوها بان الفرق الميدانية الخاصة بتفتيش شركات القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية والبالغ عددها 13 ألفا و267 موقعا في بغداد والمحافظات، تمارس عملها لشمول العاملين بتلك المشاريع، بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

واضاف ان وزارته نسقت مع الاتحاد العام لنقابات العمال من اجل التعاون لايجاد فرص العمل للعاطلين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، مشيرا الى انه سيتم فتح افاق التعاون مع نقابات العمال الخاصة بالخدمات والزراعة والميكانيك والنسيج والبناء والنقل والحلاقين والاداريين.

واوضح أن هذه الخطوة ستسهل كثيرا من ايجاد فرص عمل للعاطلين بحسب المهارات والخبرات التي يمتلكونها، من اجل رفد سوق العمل بخبرات بشرية تعمل في اختصاصاتها ومهاراتها الفنية والمهنية اضافة الى تقليل نسب البطالة بالمجتمع بشكل كبير، مشيراً الى انه تمت مناقشة الاتحاد العام لنقابة العمال الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر وإمكانية زيادتها لتناسب المستوى المعيشي للفرد، مفصحا عن وجود تنسيق مع الاتحاد العام للصناعات للبحث ومناقشة نفس الخطوة مع الشركاء الاجتماعيين من اجل تقليل نسب البطالة في المجتمع.

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