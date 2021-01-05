التربية تكشف عن مقترح لزيادة ايام الدوام وتحدد موعد امتحانات نصف السنة

2021/01/05 | 10:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، انها تدرس مقترحا لزيادة ايام الدوام في المدارس الى يومين او ثلاثة ايام اسبوعيا لكل مرحلة، محددة فترة ما بعد منتصف شهر شباط المقبل، لاجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي.

وقال الوكيل الاداري للوزارة فلاح القيسي، في حديث لجريدة الصباح، اليوم (5 كانون الثاني 2021) ان الوزارة عقدت اجتماعات موسعة مع المختصين بالشأن التربوي من هيئة الرأي والمديرية العامة للامتحانات والتقويم والمديريات المعنية، لمناقشة زيادة أوقات الدوام إلى اكثر من يوم واحد، لتصبح يومين او ثلاثة لكل مرحلة اسبوعيا، مبيناً ان المقترح يشمل مرحلتي الابتدائية والثانوية.

وأوضح القيسي ان المقترح بني على اساس نجاح القرار الخاص بيوم واحد لكل مرحلة ونجاح تطبيق الاجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا منذ بدء الدوام للعام الدراسي الحالي، علاوة على نجاح تجربة المنصة الالكترونية، منوها بان المقترح يروم تطوير آلية الدوام في المدرسة مع الحفاظ على تطبيقها بشكل اكثر تشدداً.

وفي شأن آخر، أشار إلى انه تم وضع الموعد الاولي لامتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي (2020ــ 2021)، التي من المؤمل ان تبدأ بعد منتصف شهر شباط المقبل، كاشفا عن اجراءات صحية وادارية خاصة بأداء الامتحانات في ظل الجائحة.

ولفت إلى ان مواعيد الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين ستحددها الوزارة قريبا، موضحا انه سيجري تعميم كتاب رسمي بالمواعيد كافة حال استحصال الموافقات النهائية ووضع الالية الخاصة بالامتحانات.

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