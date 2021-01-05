كيف يرى الخبراء تأثير المصالحة الخليجية على أداء بورصات الشرق الأوسط ومصر؟

2021/01/05 | 10:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- محمود جمال: توقع محللون لـ"مباشر"، أن تشهد بورصات منطقة الشرق الأوسط ومصر ارتفاعات قوية في جلسة اليوم الثلاثاء تزامنا مع ارتفاع شهية المخاطرة لدى مستثمري الأسهم إقليميا جراء التفاؤل بشأن نتاج القمة الخليجية التي ستنعقد بمشاركة قطر، مؤكدين …

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