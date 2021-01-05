هو الأطول أمداً.. أمريكا تمنح العراق إعفاءً جديداً باستيراد الكهرباء من ايران

2021/01/05 | 10:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد مسؤول عراقي بأن الولايات المتحدة مددت الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة لثلاثة أشهر إضافية.

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