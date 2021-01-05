ملكة جمال سابقة تعود للحياة بعد وفاتها بكورونا

2021/01/05 | 10:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت صحيفة "نيويورك بوست" إن باربرا غوثري لاي (ملكة جمال فيرجينيا السابقة)، البالغة من العمر 82 عاما، ماتت عشية عيد الميلاد بعد إصابتها بكوفيد-19، لكنها "عادت إلى الحياة بأعجوبة".

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