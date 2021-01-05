استقرار اسعار صرف العملات امام الدينار

2021/01/05 | 10:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت اسعار صرف العملات الاجنبية امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في اسواق العملة باقليم كوردستان.

وقال شوان هادي تاجر العملة في سوق السليمانية لـPUKmedia: مع افتتاح اسواق العملة استقرت اسعار اغلب العملات حيث وصل سعر صرف 100 دولار امام الدينار العراقي الى 143 الف و750 دينار، مشيرا ان سعر الصرف استقر مقارنة مع الايام الماضية.

واضاف: ان اسعار باقي العملات امام الدينار العراقي هي على الشكل التالي:

100 باون = 193.250 دينار.

100 يورو = 175.500 دينار.

100 ليرة تركية = 19.500 دينار.

100 الف تومان ايراني = 5.750 دينار.

PUKmedia خاص

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