موضوعة في ’علبة نستلة’.. تفكيك عبوة ناسفة قرب محل تجاري (صورة)

2021/01/05 | 10:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أبطلت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء، عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة المثنى.

وقالت المديرية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2021): إنه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة من أبطال مفعول عبوة ناسفة محلية الصنع موضوعة داخل إحدى العلب الكارتونية بالقرب من محال أحد المواطنين".

وأضاف، أن "ذلك جاء بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب في محافظة المثنى في قضاء الوركاء ناحية الكرامة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى محل الحادث وتم معالجتها وفق الإجراءات القياسية".

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