مخيمات تندوف و الهوية العارية - الفرفار العياشي

2021/01/05 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفرفار_العياشي يعتبر مشكل الصحراء من اقدم النزاعات في العالم، نزاع ظل معلقا لاكثر من اربعين سنة على مفاوضات لاتنتهي لاسيما في ظل تحولات عالمية متسارعة .التدبير السياسي كان مكلفا وطويلا ، طغيان التدبير السياسي افقد المشكل كثافته ،من خلال اختزاله في صراع حول الارض .



الجزائر التي نجحت و لأكثر من 40 سنة في خداع العالم ،عبر ترسيخ اعتقاد انها مجرد دولة جوار، و مراقب لما يقع و داعم لحق الشعب في تقرير المصير.

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