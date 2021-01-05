نظريات طبيعة نظام الاتحاد السوفياتي في ضوء انهياره (نحو نفي نظرية - رأسمالية الدولة - السوفيتية) - حسين علوان حسين

2021/01/05 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين هذه هي الحلقة الثانية ضمن محور النفي العلمي لنظرية "رأسمالية الدولة" في الاتحاد السوفيتي بعد الحلقة السابقة التي تناولت واقع التخليق المافيوي للطبقة الرأسمالية الجديدة في روسيا عقب انهيار الاتحاد السوفيتي بعنوان "ضرورة رأسمالية العصابات".



في هذه الحلقة يناقش السيد باري شيبارد (Barry Sheppard) النظريات الثلاث المطروحة بصدد طبيعة النظام في الاتحاد السوفيتي : "رأسمالية الدولة" و "الجماعية البيروقراطي ......





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