2021/01/05 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

علق المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة، حسن ناظم، على الزحامات التي "تسببت" بها الجولة التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء، بينها الغداء في منطقة زيونة شرقي العاصمة.

وقال ناظم في تصريحات متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، مساء أمس الاثنين، إن "فكرة تناول الغداء في بغداد كانت مفاجئة تمثلت بتوجه رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي إلى منطقة زيونة".

وأضاف، أن "الفكرة طيبة وليس هناك ضرراً أن يقوم رئيس الوزراء وبعض وزراء الحكومة بتناول الغداء وسط المواطنين في بغداد".

وأوضح، أن "الموكب الذي توجه إلى زيونة تأثر أيضاً من الزحامات، ولم يكن هناك قطعاً لأي طريق لمرور الرتل، ووصلنا متأخرين إلى المنطقة".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد يوم أمس، زحاماً شديداً، تمثل بتوقف عجلات المواطنين لساعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الحكومة يعلق على اتهامات تسبب ’’غداء زيونة’’ بزحامات في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الحكومة يعلق على اتهامات تسبب ’’غداء زيونة’’ بزحامات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).