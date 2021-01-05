نجاة رئيس لجنة حكام ديالى وأربعة حكام بكرة القدم من حادث مروري

2021/01/05 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نجا رئيس لجنة حكام ديالى بكرة القدم أركان صادق، واربعة حكام من المحافظة، من حادث مروري على طريق جلولاء ديالى بعد إدارة مباراة في جلولاء.

وقال الحكم الدولي حازم حسين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكام الاربعة ورئيس اللجنة تعرضوا لحادث مروري في طريق جلولاء ديالى، بعد إدارة مباراة للدرجة الثانية في جلولاء، وبعد تصادم سيارتهم الخاصة بسيارة إخرى".

وأضاف، أن "نتائج الحادث، كانت إضراراً بالسيارتين، بينما تعرض رئيس اللجنة والحكام الاربعة الى رضوض بسيطة".

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