اجواء شتائية باردة ليلا ..متباينة دون امطار خلال الايام المقبلة

2021/01/05 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال الايام المقبلة ..اجواء شتائية باردة ليلا ..متباينة دون امطار .وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون يوم غد الاربعاء غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية ( 6-8 )كم .وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية ( 6-8 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 4 مئوية والعظمى 20 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 2 مئوية واعلاها في الناصرية 10 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 12 مئوية واعلاها في بابل والنجف والديوانية والبصرة 23 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها خلال يومي الخميس والجمعة ..طقسا وحركة رياح ودرجات حرارة دون تغيير ملحوظ./انتهى3

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