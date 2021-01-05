القوات الامنية تصد تعرضا مسلحا على احد ابراج المراقبة في الطارمية

2021/01/05 | 10:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي أمس الاثنين، بأن قوة امنية صدت تعرضا ارهابيا على احد ابراج المراقبة في منطقة الطارمية ....

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