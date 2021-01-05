هزاع رئيساً للجنة الركبي العراقية

2021/01/05 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداختار اعضاء لجنة الركبي العراقي فريق عبد الله هزاع، رئيسا للجنة خلفا للمؤسس ورئيس اللجنة الراحل احمد قاسم حسين الذي وافاه الاجل الاسبوع الماضي، وتم التصويت لهزاع بالإجماع خلال اجتماع اللجنة.

وقال فريق هزاع في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “يعز علينا فراق احمد قاسم صاحب الفضل الكبير في دخول لعبة الركبي الى العراق وسنعمل لاكمال مسيرته والسير على خطاه لتطوير اللعبة”.

واضاف “اشكر اخوتي اعضاء لجنة الركبي لثقتهم بي وسأعمل جاهدا معهم لتوسيع قاعدة اللعبة ونشرها في جميع محافظات العراق”.

يذكر ان فريق هزاع حاصل على شهادات تدريبية وتحكيمية دولية وقاد المنتخب الوطني للركبي كمدرب في البطولة العربية الثالثة التي اقيمت في الاردن 2017ثم اتجه الى العمل الاداري ليتم اختياره نائبا لرئيس الهيئة التأسيسية لاتحاد الركبي.



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