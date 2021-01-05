الإطاحة بارهابيين اشتركا بهدم مجسر مريم بيگ

2021/01/05 | 10:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات ،الثلاثاء، عن القبض على ارهابيين بمايسمى ديوان الجند في تنظيم “ داعش” الإجرامي بمحافظة كركوك، مبينة أن الإرهابيين مشتركين بهدم مجسر مريم بيگ الرابط بين المحافظة وناحية الرشاد.وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابي بمايسمى ديوان الجند”.وأضاف أنه “من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الاجرامية عام ٢٠١٤ وبصفة مقاتل بمايسمى المفارز العسكرية ديوان الجند واشتركا بمعركة الفتح المبين في كركوك وكذلك اشتركا بالهجوم على قوات البيشمركة عام ٢٠١٥ ،فضلاً عن اشتركهما بهدم مجسر مريم بيك الرابط بين محافظة كركوك وناحية الرشاد”.



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