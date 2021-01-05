2021/01/05 | 10:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، موجة من الاستياء والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حضورها لإحدى حفلات الزفاف في مكان مغلق، لا تراعى فيه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجاهلت إجراءات كورونا.. فيديو لوزيرة الصحة المصرية في حفل زفاف يثير استياء الناشطين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجاهلت إجراءات كورونا.. فيديو لوزيرة الصحة المصرية في حفل زفاف يثير استياء الناشطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).