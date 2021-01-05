عالية نصيف تجدد مطالبتها بفتح تحقيق موسع حول الهدر في المال العام بسبب ملحق عقد مشروع محطة بسماية الكهربائية

2021/01/05 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها

لهيئة النزاهة والإدعاء العام بفتح

تحقيق موسع حول ما حصل من هدر في المال

العام بسبب ملحق عقد مشروع محطة بسماية

الكهربائية، مبينة أن هناك نقاطاً

كارثية في العقد المبرم م

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