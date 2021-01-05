ارتفاع الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كردستان

2021/01/05 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق

بغداد، فيما استقرت في إقليم كوردستان

يوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021.

وبحسب مصار لوكالة نون ، إن بورصة

الكفاح المركزية في بغداد سجلت 143900

دينار عراقي مقابل 100 دو

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