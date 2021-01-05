2021/01/05 | 10:46 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق
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بغداد، فيما استقرت في إقليم كوردستان
يوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021.
وبحسب مصار لوكالة نون ، إن بورصة
الكفاح المركزية في بغداد سجلت 143900
دينار عراقي مقابل 100 دو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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