العمالة الاجنبية تهرب ما يقارب ثلاثة مليارات و600 مليون دولار سنويا لخارج العراق

2021/01/05 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف سائرون رياض

المسعودي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل

جديدة بشان العمالة الاجنبية في العراق

وحجم تهريب العملة الصعبة فيها، مبينا

ان نحو ثلاثة مليارات و600 مليون دولار هي

حجم المبالغ المه

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