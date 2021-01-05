الانواء الجوية تتحدث عن اجواء باردة من دون امطار خلال الايام المقبلة

2021/01/05 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد

البلاد خلال الايام المقبلة ..



اجواء

شتائية باردة ليلا ..



متباينة دون امطار .

وذكر بيان للهيئة اطلعت وكالة نون عليه

اليوم ان : طقس المنطقتين الوسطى

والشمالية سيكون ي

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