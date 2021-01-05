خوفاً من كورونا… “تريث” في العراق لزيادة ايام دوام المدارس: اغلاق “الصفوف المصابة” فوراً

2021/01/05 | 10:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، أن خلية الأزمة الحكومية تتريث بقرار زيادة عدد أيام الدوام التفاعلي للطلبة في المدارس.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريحات متلفزة رصدتها “يس عراق”: إن “زيادة عدد أيام الدوام التفاعلي أو توقفه في المدارس مرهون بموافقة خلية الأزمة الحكومية”، مؤكداً أن “خلية الأزمة تتريث قليلاً باتخاذ قرارات تتعلق بزيادة عدد أيام الدوام بسبب ظهور سلالة جديدة من كورونا”.

وأضاف أن “هناك لجنة في وزارة التربية درست الواقع التدريسي الذي مر خلال الشهر الأول من العام الدراسي الجديد ،وكانت النتائج جيدة”، مبيناً أن “هناك بعض العقبات والمشاكل وتم تجاوزها”.

وأشار إلى أن هناك”فرقاً صحية تقوم بزيارة المدارس وتجري مسحات للطلبة والتلاميذ والكوادر المدرسية، وتسجل ضمن الموقف الوبائي اليومي لوزارة الصحة سواء بعدد الفحوصات أو الإصابات”، لافتاً إلى أنه “في حال تسجيل إصابات في الصف الواحد يتم إغلاق الصف وبعدها يتم إجراء عمليات التعفير والتعقيم”.

وأوضح أن “هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية يأتي من أجل عدم إغلاق مدرسة كاملة ،وإنما غلق صف واحد”.

وبشأن المواد الداخلة في الامتحانات التمهيدية والعامة أشار فاروق إلى أن “اللجنة الدائمة للامتحانات حددت المواد غير الداخلة في الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية كالسادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي بمختلف فروعه”، مؤكداً أن “هذه المواد يتم تدريسها للطلبة المنتظمين في الدوام ودخولها في الامتحان الشهري ونصف السنة ،وكذلك في امتحانات السعي السنوي المؤهلة للامتحانات النهائية”.

ولفت إلى أن “الوزارة اتخذت هذا الإجراء من أجل التخفيف عن الطلبة في الامتحانات النهائية العامة”.

وكان مسؤول حكومي في ديالى، افاد الاحد الماضي، باغلاق اول صف مدرسي في المحافظة بسبب كورونا.

وقال مدير ناحية العظيم(65كم شمال شرق بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في تصريحات صحافية، ان”اللجنة الحكومية المشرفة على ملف كورونا في المدارس قررت اغلاق صف مدرسي في مدرسة السفوح في قرية المجرة في اطراف ناحية العظيم بعد تسجيل اصابات مؤكدة قبل ايام في صفوف التلاميذ لمدة 14 يوم”.

واضاف العبيدي،ان” اغلاق الصف المدرسي هو الاول من نوعه في العظيم وديالى بشكل عام”، مؤكدا بان “وضع الطلبة من الناحية الصحية مطمئن وحالاتهم مستقرة ولاتوجد اي مخازف تهدد حياتهم”.

وكانت ناحية العظيم اعلنت قبل ايام، تسجيل 7 اصابات مؤكدة في مدرسة السفوح في قرية المجرة قبل ايام بينهم 6 تلاميذ ومدرس.

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