في الذكرى المئوية.. فنانون يشيدون ببسالة الجيش العراقي

2021/01/05 | 10:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

اشاد فنانون وفنانات ببسالة الجيش العراقي في الذكرى السنوية لتأسيسه.

وقال رئيس جمعية الفنانين التشكيليين قاسم سبتي لوكالة الانباء العراقية (واع) :"نقف إجلالاً لجيش يكتوي بنار الصيف وبرد الشتاء؛ من أجل حب العراق، فشعب عظيم أنجب جيشا شهما".

وقالت الفنانة فوزية حسن: "الجيش قوة مهمة لحفظ توازن العراق داخليا وخارجيا وهو أكبر تشكيلات القوة بين السلطات التي تسهم في بناء المجتمع..



وهو على أهبة الاستعداد التصدي للملمات".

ولفتت الفنانة آسيا كمال: "القوات المسلحة العراقية، شكلت قيمة وطنية مثلى، منذ العام 1921 من خلال مشاركتها في الحروب الوطنية والقومية بجدارة".

وأشار الفنان محمود ابو العباس، الى أن: "الجيش العراقي له دور في حماية كرامة العراقيين والعرب" موضحا: "ساحات العمليات الحقيقية للقوة العراقية في الحروب، لها دور أساس في دخول الجيش العراقي إلى التاريخ من أعظم أبوابه".

وقال الفنان العراقي المغترب في السويد جعفر طاعون: "الجيش العراقي وقف بوجه الملمات صامدا وتصدى للحملة الوحشية؛ التي تريد تحطيم العراق" مبينا: "جيش العراق أنيق المظهر وقويم الاخلاق ومؤلف من رجال أصلاء".

وبين الشاعر محمد المحاويلي ان " الجيش العراقي خاض معارك عظيمة، أسفرت عن ترسيخ وجود وطن الكبرياء" لافتا الى ان " الجيش العراقي البطل ساهم في الدفاع عن أرضه برغم قلة الإمكانيات ".

وقال رئيس جمعية الادباء الشعبيين العراقيين الشاعر جبار فرحان العكيلي: "أنشئ الجيش العراقي في شكله الحديث؛ كي يواكب الزمن وأعيد بناءه على أسس راسخة لترصين وجود العراق".

ونوهت الفنانة ليلى محمد "أعداد هائلة من المقاتلين العقائديين تشكل منها الجيش العراقي على كل المستويات وجميعهم مؤمنين بالاستشهاد من اجل الوطن وفي سبيله".

واوضحت الاعلامية أسيل البياتي ان " الجيش العراقي إستطاع ان يحتوي تطلعات الشعب العراقي وتولت المسؤولية الكاملة عن الأمن".

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