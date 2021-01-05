أمير قطر يتوجه الى السعودية

2021/01/05 | 10:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة الخليجية: اتفاق على فتح الحدود مع قطر والشيخ تميم يترأس وفد بلاده في قمة السعودية

أعلنت وكالة الانباء القطرية (قنا) توجه امير قطر تميم آل ثاني الى السعودية، ليرأس وفد بلاده في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد يوم من اعلان مسؤول أمريكي رفيع المستوى موافقة السعودية والإمارات والبحرين وقطر ومصر على رفع حصارها الجوي والبري لقطر مقابل أن تتنازل الدوحة عن الدعاوى القضائية التي رفعتها على دول الحصار.

وأضاف أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب، ساعد في المفاوضات، وسيحضر مراسم توقيع الاتفاق مع مسؤولين أمريكيين آخرين، من بينهم أمير الكويت الذي كان لبلاده دور كبير في تحقيق التقارب بين أطراف الخلاف.

PUKmedia / وكالات

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