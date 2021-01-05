2021/01/05 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، إن العراقيين بحاجة لعقد سياسي يعالج الأخطاء المتراكمة.

وأوضح صالح في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في الحفل التأبيني لإحياء ذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس الذي تقيمه هيئة الحشد الشعبي، وتابعها "ناس"، (5 كانون الثاني 2021)، أن "هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكّن العراقيين في بناء دولة بسيادة كاملة، يعالج الأخطاء المتراكمة التي ادت لتصدع منظومة الحكم القائم".

وأضاف، "ولن يتحقق ذلك من دون الإصلاحات ومعالجة مكامن الخلل، من أجل تغيير واقع العراقيين وتحقيق حياة كريمة تليق بهم".

وتابع، "هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، فلا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم اوضاع البلاد من دون ان يكون شعبه سيد نفسه بعيدا عن اي وصاية او تدخل خارجي".

وأضاف، "العراق المستقل ذو السيادة الكاملة هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور، وهو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، ولا يمكن القبول ان يكون البلد ساحة صراع الاخرين او منطلقا للعدوان على احد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: العراقيون بحاجة إلى عقد سياسي جديد يعالج الأخطاء المتراكمة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: العراقيون بحاجة إلى عقد سياسي جديد يعالج الأخطاء المتراكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).