2021/01/05 | 10:58 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الرئيس برهم صالح: هناك حاجة الى عقد سياسي جديد يمكن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة

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