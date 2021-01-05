كتل سياسية تستنكر صمت الرئاسات الثلاث في ذكرى اغتيال قادة النصر

2021/01/05 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذكرى السنوية الأولى لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني ورفاقهما بضربة أميركية، قرب مطار بغداد الدولي، ورغم إقامة مراسم حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد، بمشاركة قادة الحشد ومئات الآلاف من أنصارهم، لم … Readmore

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