تقلبات جوية مابين صحو وغيوم.. طقس العراق للأيام الاربعة المقبلة

2021/01/05 | 11:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس للأيام الاربعة المقبلة.

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