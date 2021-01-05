واشنطن تمدد الاعفاء الممنوح الى العراق لاستيراد الطاقة من ايران ثلاثة اشهر

2021/01/05 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس أنّ الولايات المتّحدة مدّدت لثلاثة أشهر إضافية الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة، ممّا سيتيح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من الجمهورية الإسلامية.وعلى الرّغم من أنّ العراق … Readmore

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