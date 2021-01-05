2021/01/05 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | برهم صالح: هناك من يشغل العراقيين بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف كيانهم ولا يمكن الاستمرار والدولة منتهكة ومخترقة

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