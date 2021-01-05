الدلفي: امانة بغداد مطالبة بجهد مضاعف وضخ دماء جديدة بات ضرورة ملحة للنهوض بمستوى خدماتها

2021/01/05 | 11:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالب عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر الدلفي،امانة بغداد بتكثيف جهودها ومضاعفتها لانتشال العاصمة من واقعها السيء والمضي بخطوات اصلاحية حقيقة في مفاصلها الادارية.

وقال النائب الدلفي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، انه ومع بداية العام الجديد نأمل من امانة بغداد ان ترتقي باعمالها على الصعيد الخدمي والنهوض من اجل وضع حد للواقع السيء الذي تراكم طيلة السنوات الماضية دون ايجاد حلول ناجعة ترتقي بمستوى عمل الامانة وتنعكس لإظهار العاصمة في اجمل وابهى صورها.

واوضح الدلفي،ان بغداد يجب ان يعاد اليها رونقها وصورتها البهية وليس كما يصفها الاعلام والتقارير المتداولة بين فترة واخرى والتي تشير اليها بانها [الاسوء].

وشدد على ان، امين بغداد علاء معن مطالب بتقديم جهود جبارة ومضاعفتها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوصول الى ابعد محلة وزقاق وعدم نسيان بعض المناطق لاسيما وان هناك مناطق كثيرة للاسف الشديد لا يصلها الا القليل من الخدمة التي تقدمها امانة بغداد.

ودعا الدلفي امين بغداد الى،تحمل المسؤولية واجراء اصلاحات حقيقة والعمل على ضخ دماء جديدة تمتاز بالكفاءة والمهنية لادارة مفاصل الامانة لاسيما وان هنالك مدراء عامون قابعون في المناصب منذ سنوات.

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