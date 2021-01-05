رئيس الجمهورية : نعيش في ظروف بالغة التعقيد والحساسية في ظل تحديات إقليمية وازمات اقتصادية

2021/01/05 | 11:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قال رئيس الجمهورية برهم صالح ان” العراق يعيش في ظروف بالغة التعقيد والحساسية، في ظل تحديات إقليمية وازمات اقتصادية تتطلب من الجميع النظر لها بروح المسؤولية الوطنية، وضبط النفس وعدم السماح لاحد بالتلاعب بمقدرات البلد.

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