2021/01/05 | 11:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح الحاجة لعقد سياسي جديد في البلاد.

وقال رئيس الجمهورية في كملة له خلال مشاركته في الحفل التأبيني لاحياء ذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في بغداد اليوم الاثنين، إن "هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكّن العراقيين في بناء دولة بسيادة كاملة، يعالج الأخطاء المتراكمة التي ادت لتصدع منظومة الحكم القائم".

وشدد رئيس الجمهورية على ان اوضاع العراق لن تستقيم دون ان يكون الشعب العراقي سيد نفسه بعيدا عن اي وصاية او تدخل خارجي، مؤكدا العراق المستقل ذو السيادة الكاملة هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور، وهو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، ولا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة صراع الاخرين أو منطلقا للعدوان على أحد.

PUKmedia / متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: لا نقبل بأن يكون العراق ساحة صراع للآخرين ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: لا نقبل بأن يكون العراق ساحة صراع للآخرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).