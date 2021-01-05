تشديد على الحدود العراقية- الإيرانية من جهة ديالى بسبب ’’لغم قره لوس’’

2021/01/05 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء (5 كانون الثاني 2020)، عن تشديد الإجراءات على الحدود العراقية- الإيرانية، بسبب انفجار لغم أرضي يوم أمس.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن أكرم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجار لغم ارضي على راعي أغنام عمره 15 سنة يوم أمس في منطقة قره لوس في أطراف مندلي قرب الحدود العراقية- الإيرانية، الذي أودى بحياته، دفع الاجهزة الأمنية لتشديد منع الرعاة والمزارعين من الاقتراب من المناطق التي تنتشر بها حقول الألغام التي تعود لحرب الثمانينات".

وأضاف أكرم، أن "حادث يوم أمس المأساوي هو الاول من نوعه منذ اكثر من 5 سنوات"، لافتا إلى أن "انفجار الالغام من الحوادث المتكررة بعد 2003 وتسببت في مقتل العديد من الرعاة والمزارعين واصابة آخرين".

وأشار الى كون "عدد الألغام كبير وعلى مساحات واسعة جدا"، لافتا إلى أن "الاجهزة الامني أبلغت الاهالي بضرورة الابلاغ العاجل عن أي أجسام غريبة في المزارع، وعدم الاقتراب منها".

وكان راعٍ عمره 15 سنة قتل يوم أمس بانفجار لغم ارضي في منطقة قره لوس في أطراف مندلي قرب الحدود العراقية- الإيرانية.

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