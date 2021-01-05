بغداد اليوم تنشر جدول ترقية الضباط في وزارة الداخلية ليوم 9 كانون الثاني

2021/01/05 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، جدول ترقية ضباط وزارة الداخلية لشهر كانون الثاني من العام الحالي.

وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة من الجدول الخاص بترقية ضباط الداخلية ليوم 9 من شهر كانون الثاني من عام 2021.

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