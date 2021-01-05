القبض على إرهابيين اثنين جنوب شرق الموصل

2021/01/05 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ القت قوة مشتركة من مديرية شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى العاملة ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى القبض على ( اثنين ) من عناصر داعش الارهابية كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.وقال مصدر في الشرطة للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"القوات الامنية القت القبض على الارهابيين في ناحية ( النمرود )واقتادتهما الى مقر الشرطة في الناحية للتحقيق معهما وعرضهما للقضاء العر اقي "./انتهى

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