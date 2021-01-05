المباشرة بتوزيع صكوك الدفعة الخامسة الخاصة من مستحقات مسوقي الحنطة للعام الماضي

2021/01/05 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء عن مباشرة فروع و مواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب باشرت بتوزيع الصكوك الخاصة بمسوقي محصول الحنطة للموسم ٢٠٢٠ وباشراف وزاري مباشر.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة المهندس عبدالرحمن عجي طوفان ان فروع ومواقع الشركة باشرت رسميا العمل على توزيع الوجبة الخامسة من المبالغ المخصصة لمسوقي الحنطة .واكد انه : بعد تامين مبلغ الدفعة الخامسة والبالغة (٥٠٧) مليار دينار سارعت الملاكات العاملة في الوحدات الحسابية بالفروع والمواقع بانجاز تنظيم الصكوك وفق الكمية المسوقة والاسبقية في التسويق لغرض تسليمها للفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة .واضاف ان : الفروع والمواقع في الديوانية باشرت بتنظيم الصكوك وتوزيع (٨٧ ) صكا وبمبالغ مجموعها٩٣٠،٠٠٠،٠٠٠ دينار على الفلاحين وفق النظام المعتمد الذي يحدد الكمية و الاسبقية بالتسويق فضلا عن مباشرة مواقع فرع ذي قار كذلك بتوزيع الصكوك ./انتهى3

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